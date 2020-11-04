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США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди

США стали першою країною в світі, яка офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди.

Середа, 4 листопада 2020, 16:56

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Паризької угоди ще в червні 2017 року, але згідно з постановами ООН, його рішення набирає чинності лише сьогодні, на наступний день після президентських виборів у країні.

США зможуть знову приєднатися до угоди в майбутньому, якщо цього захоче президент.

Паризька угода була розроблена у 2015 році для посилення глобального реагування на загрозу зміни клімату.

Воно спрямоване на те, щоб у цьому столітті глобальна температура піднімалася значно нижче 2 °C у порівнянні з доіндустріальними рівнями.

Чому вихід з угоди зайняв так багато часу?

Затримка пояснюється складними правилами Паризької угоди.

Попередні спроби укласти глобальний пакт зі зміни клімату провалилися через внутрішню політику США.

Тож напередодні паризьких переговорів з клімату дипломати хотіли переконатися, що США потребуватимуть часу, щоб вийти, якщо відбудеться зміна керівництва країни.

Попри те, що угода була підписана в грудні 2015 року, вона набрала чинності  лише  4 листопада 2016 року, через 30 днів після того, як її  ратифікували щонайменше  55 країн, на частку яких припадає 55 % світових викидів.

Жодна країна не може повідомити про вихід з угоди до закінчення трьох років з дати ратифікації. Крім того, навіть після повідомлення держава-член угоди все ще має відбути 12-місячний термін.

Що означає вихід США з Паризької угоди на практиці?

Хоча в цей час на США припадає близько 15 % світових викидів парникових газів, вони залишаються найбільшою і найпотужнішою економікою у світі.

Тож коли США стають єдиною країною, яка відмовляється від розв’язання глобальної проблеми, виникає питання   довіри.

Протягом останніх трьох років американські дипломати відвідували переговори ООН з клімату, а адміністрація намагалася використовувати ці заходи для просування викопного палива.

“Формально вихід з угоди явно шкодить репутації США. Це буде вдруге, коли Сполучені Штати будуть головною силою, що стоїть за переговорами про нову кліматичну угоду”, – зазначив колишній високопоставлений співробітник адміністрації Барака Обами з питань зміни клімату Ендрю Лайт.

Теги: клімат, Паризька кліматична угода, Паризька угода, США

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