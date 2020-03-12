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США обмежують авіасполучення з Європою на 30 днів

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з території Європи терміном на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Четвер, 12 березня 2020, 07:26

Про це він заявив у зверненні до нації.

Попередньо, обмеження не торкнеться авіасполучення з Великобританією.

“Ми припинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила почнуть діяти  в п’ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях”, – пояснив він.

Також він зазначив, що виключення будуть застосовуватися щодо американських громадян, яким необхідно повернутися. Перед польотом вони зобов’язані будуть пройти медичну перевірку.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.
Теги: Дональд Трамп, коронавірус, США

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