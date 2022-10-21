У Сполучених Штатах оглянули уламки іранських дронів-камікадзе, якими РФ останніми тижнями завдає ударів по території України. Дослідження БПЛА може допомогти США та Україні зрозуміти, як краще боротись із ворожими дронами.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами двох американських посадовців, уряд США вивчив уламки безпілотників іранського виробництва, збитих в Україні, дізнавшись більше про БПЛА, якими РФ все частіше атакує українську інфраструктуру.

Інформація про структуру та технологію безпілотників може виявитися вирішальною для того, щоб допомогти Сполученим Штатам та їхнім українським союзникам краще ідентифікувати та збивати дрони, перш ніж вони зможуть досягти своїх цілей.

Використання Росією БПЛА “Shahed-136” підтвердило зростання зв’язків між Москвою та Тегераном, викликавши занепокоєння західних лідерів, чиї санкції та інші каральні економічні заходи різко підірвали здатність Кремля відновити свою армію після восьми місяців повномасштабної війни.

За словами українського посадовця, безпілотники іранського виробництва запускаються з трьох російських військових баз у Криму та ще однієї позиції в Білорусі. 20 жовтня Білий дім підтвердив попередню інформацію про те, що Тегеран направив радників у контрольовані Росією регіони, де вони надали операторам технічні інструкції.

Координатор Ради національної безпеки з комунікацій Джон Кірбі сказав журналістам, що “відносно невелика кількість” іранських інструкторів і техніків перебуває в Криму, “щоб допомогти росіянам використовувати безпілотники з більшою смертоносністю”.

“І Іран, і Росія продовжують заперечувати це, але “факт такий: іранці зараз беруть участь безпосередньо на землі та через надання зброї… вбиваючи мирних жителів і руйнуючи інфраструктуру в Україні”, — сказав Кірбі.

Він сказав, що Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками працюють над запровадженням санкцій через надання Іраном безпілотників та над забезпеченням Україні систем ППО для їх збивання.

Незрозуміло, яким чином Сполучені Штати отримали доступ до уламків безпілотника, хоча Пентагон тісно співпрацює з українськими військовими та підтримує невелику адміністративну присутність у посольстві США в Києві. Цю команду очолює генерал армії. Відповідаючи на запитання, чи змогли Сполучені Штати оглянути уламки безпілотника в Україні, Райдер відповів, що “не має жодної інформації про це”.

“Шахід” — це великий, громіздкий дрон, який літає дуже низько і, видається, має мало металевих частин, що ускладнює його виявлення за допомогою радарів та інших датчиків до досягнення ним мети. Дослідження уламків може допомогти розв’язати ці проблеми.

За словами українського посадовця, точки вильоту безпілотників створюють ще одну проблему: вони занадто далеко для ракетної артилерії, наданої США, щоб завдати удару, що зменшує можливості для знищення БПЛА, перш ніж вони піднімуться в повітря.

Україна також звернулася до ООН з проханням дослідити уламки безпілотника, щоб визначити країну його походження. У листі від п’ятниці посол України в ООН запросив “експертів відвідати Україну якнайшвидше, щоб перевірити знайдені безпілотники іранського походження”. У листі стверджувалося, що передача безпілотників Іраном порушує як санкції ООН проти Ірану, так і умови резолюції Ради Безпеки ООН щодо іранської ядерної угоди від 2015 року.

Рада безпеки ООН провела закрите засідання в середу, щоб заслухати “брифінг експертів … щодо нещодавніх доказів того, що Росія незаконно придбала іранські БПЛА, які вона використовує у своїй війні проти України. Ці БПЛА передано з Ірану до Росії з відкритим порушенням положень резолюції про схвалення ядерної угоди, яку Іран підписав зі світовими державами”, – заявив речник американської місії в ООН Нейт Еванс після засідання.

Раніше цього тижня Франція та Великобританія, які підписали угоду разом з Іраном, Сполученими Штатами, Німеччиною, Росією та Китаєм, повторили звинувачення України, що відправка безпілотників до Росії порушила положення, яке забороняє Ірану передавати безпілотні літальні апарати з радіусом дії більше ніж 300 кілометрів, якщо він не отримав спеціального дозволу від Радбезу ООН.

Шахід літає у повітрі, поки не ідентифікує ціль, часто фіксовану позицію, а потім занурюється в неї, підриваючи бортову вибухівку. На відміну від більших багаторазових дронів, які запускають ракети та повертаються на базу, він літає низько й повільно.

Українці називають ці дрони “мопедом” через гучне дзижчання. Чіткий шум послужив попередженням про його наближення, дозволяючи людям шукати укриття та підготуватися до вибуху, який є не таким потужним, як удар, спричинений звичайними балістичними ракетами.

Аналітики кажуть, що дрони становлять значну проблему. Багато оборонних систем, здатних виявити та збити їх, дорогі, розроблені зазвичай для більших загроз, таких як реактивні літаки та гелікоптери, і на їх створення потрібні місяці або роки.

Попри те, що українська протиповітряна оборона продемонструвала певний успіх у боротьбі з безпілотниками, навіть декілька БПЛА можуть спричинити хаос, сказав Семюель Бендетт, експерт з російської армії дослідницької групи CNA.

“Це демонстрація спроможності Росії, і тепер у них є дешева велика зброя, яка може постійно нагадувати українцям, що їх небо не на 100% безпечне. Це дуже потужна психологічна зброя”, — сказав він.

Іранське військове керівництво, ймовірно, шукатиме відгуків від російських командувачів про те, як вони уникали західної ППО, кажуть експерти. Така інформація може допомогти Тегерану в будь-яких потенційних атаках, які він проводить проти своїх регіональних противників.

Сполучені Штати надали Україні системи ППО, здатні знищувати безпілотники. Зокрема один із них, “Вампір”, може збивати дрони за допомогою пускової установки, прикріпленої до пікапа.

Пентагон також пообіцяв надіслати Україні NASAMS, ракетну систему “земля-повітря”, здатну перехоплювати балістичні ракети та інші повітряні загрози. За словами офіційних осіб США, два NASAMS планується доставити найближчими тижнями. Однак на виготовлення та постачання шести інших NASAMS, обіцяних Україні, знадобляться роки.

Експерти кажуть, що універсальної ППО, яка б захистила від цих безпілотників, немає. Однак є чимало різноманітного озброєння, яке може захищати від небезпеки ударів з повітря.

Також боротися з іранськими БПЛА може допомогти система радіоелектронної боротьби, яка б порушила зв’язок між дроном та оператором, тим самим вивівши БПЛА з ладу.