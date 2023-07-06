Джерело: The New York Times

Україна заявила, що ця зброя допоможе в контрнаступі проти російських військ, дозволяючи українським силам ефективно вражати укріплені позиції Росії.

Після кількох місяців заперечень, посилаючись на занепокоєння щодо використання зброї та заявляючи, що вона не потрібна, офіційні особи США нещодавно дали сигнал про зміну рішення.

Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії, повідомила, що Пентагон вирішив, що касетні боєприпаси будуть корисними для України, “особливо проти окопних російських позицій на полі бою”.

Касетні боєприпаси, вперше використані під час Другої світової війни, являють собою клас зброї, включаючи ракети, бомби, снаряди та артилерійські снаряди, які розривають у повітрі та розкидають менші боєприпаси на великій території.