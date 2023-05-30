США оголосять про нові санкції проти РФ, зокрема через іранські дрони — Блінкен

31 травня Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії, що зокрема стосуються технологій, котрі використовують у дронах іранського виробництва.

Джерело: Європейська правда.

30 травня під час візиту до Швеції державний секретар США Ентоні Блінкен зауважив, що Сполучені Штати оголосять про “нові заходи, які доповнять заходи з експортного контролю технологій, виявлених в іранських дронах, які використовуються для ударів по українських цивільних та інфраструктурі”.

Блінкен зазначив, що нові санкції також спрямують на протидію російській дезінформації та “захист правозахисників в інтернеті”.

Зауважимо, 9 березня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти п’яти китайських компаній та однієї фізичної особи, котрі постачають Ірану компоненти, що використовуються у виготовленні безпілотників.

У відомстві зазначили, що ці компанії забезпечують продаж і доставлення тисяч аерокосмічних компонентів, зокрема деталей для БПЛА, Іранській авіаційній промисловій компанії (HESA).

HESA бере участь у виробництві БПЛА Shahed-136, які Іран використовував для нападу на нафтові танкери та експортував до Росії для атак по території України. У Мінфіні США наголосили, що це рішення ухвалено з урахуванням інформації щодо компонентів цих дронів, наданої Україною.

Окрім того, вже у квітні Міністерство фінансів США оголосило про введення обмежень проти міжнародної мережі компаній, яка сприяла закупівлям Іраном електроніки та обладнання для виробництва безпілотних літальних апаратів.

Вже 29 травня Верховна Рада України погодила законопроєкт “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран”.