Сполучені Штати нададуть Україні ще 300 мільйонів доларів нової військової допомоги в пакеті, який, як очікується, включатиме боєприпаси, ракети та системи ППО.

Джерело: Голос Америки з посиланням на офіційних осіб Пентагону

На умовах анонімності вони повідомили, що Сполучені Штати готують для України черговий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів.

До нього увійдуть боєприпаси для системи протиракетної оборони Patriot, ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), більше танкових боєприпасів і протитанкові засоби.

Для підтримки з повітря будуть надані некеровані авіаційні ракети Zuni та ракети класу “повітря-повітря” з радіолокаційним наведенням AIM-7, а також системи протиповітряної оборони Avenger і зенітно-ракетні системи Stinger.

Новий пакет допомоги стане вже 39-им від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.