У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пентагон оголосив про надання чергового пакета військової допомоги Києву на суму 2 мільярди доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства оборони Сполучених Штатів.

У США наголосили, що навіть через рік повномаштабної російсько-української війни, підтримка Вашингтону разом з кількома десятками союзників, які об’єднались заради допомоги Києву, лише зміцніла.

“Сьогодні Міністерство оборони (Міністерство оборони) оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, загальна сума якого становить 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України”, – мовиться у повідомленні.

До нового пакету допомоги увійшли:

• додаткові боєзапаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

• додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

• боєзапаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

• дрони CyberLux K8 UAS;

• дрони Switchblade 600 UAS;

• дрони Altius-600 UAS;

• дрони Jump 20 UAS;

• засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

• обладнання для розмінування;

• Обладнання підтримки безпечного зв’язку;

• Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Зазначається, що нове озброєння буде закуплено Сполученими Штатами, а не вилучено з запасів Пентагону.

“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі стільки, скільки це буде потрібно”, – наголосили у міноборони США.