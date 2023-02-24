Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства оборони Сполучених Штатів.
У США наголосили, що навіть через рік повномаштабної російсько-української війни, підтримка Вашингтону разом з кількома десятками союзників, які об’єднались заради допомоги Києву, лише зміцніла.
“Сьогодні Міністерство оборони (Міністерство оборони) оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, загальна сума якого становить 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України”, – мовиться у повідомленні.
До нового пакету допомоги увійшли:
• додаткові боєзапаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
• додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
• боєзапаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
• дрони CyberLux K8 UAS;
• дрони Switchblade 600 UAS;
• дрони Altius-600 UAS;
• дрони Jump 20 UAS;
• засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
• обладнання для розмінування;
• Обладнання підтримки безпечного зв’язку;
• Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Зазначається, що нове озброєння буде закуплено Сполученими Штатами, а не вилучено з запасів Пентагону.
“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі стільки, скільки це буде потрібно”, – наголосили у міноборони США.
- За інформацією ЗМІ, 24 лютого, у перші роковини повномасштабного російського вторгнення в Україну, Варшава передасть Києву перші танки Leopard 2.
- 24 лютого президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч з іншими лідерами G7 і президентом України Володимиром Зеленським, “щоб продовжити координацію зусиль щодо підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її війну”, заявили у Білому домі.