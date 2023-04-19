Про це інформує пресслужба Міноборони США.
До нового пакету військової допомоги США увійдуть:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди двох калібрів – 155 мм і 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- протитанкові міни;
- підривні боєприпаси для усунення перешкод;
- більше ніж 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- тестове та діагностичне обладнання для ремонту транспортних засобів;
- обладнання для безпеки портів і гаваней;
- запчастини та інше польове обладнання.
Зазначається, що Сполучені Штати продовжать співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб задовольнити найнеобхідніші потреби України на полі бою та забезпечити довгострокову підтримку у сфері безпеки.
- Міністерство розвитку Німеччини інвестує додаткові 111 мільйонів євро у відновлення України.
- Частина бойових машин піхоти M2 Bradley, обіцяних ще в січні, прибула в Україну.
- 3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.