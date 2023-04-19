Сьогодні, 19 квітня, Міністерство оборони США оголосило надання чергового пакету військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.

Про це інформує пресслужба Міноборони США.

До нового пакету військової допомоги США увійдуть:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди двох калібрів – 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

комплекси протитанкової зброї АТ-4;

протитанкові міни;

підривні боєприпаси для усунення перешкод;

більше ніж 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

чотири машини матеріально-технічного забезпечення;

високоточні авіаційні боєприпаси;

тестове та діагностичне обладнання для ремонту транспортних засобів;

обладнання для безпеки портів і гаваней;

запчастини та інше польове обладнання.

Зазначається, що Сполучені Штати продовжать співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб задовольнити найнеобхідніші потреби України на полі бою та забезпечити довгострокову підтримку у сфері безпеки.