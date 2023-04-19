Про це інформує пресслужба Міноборони США.

До нового пакету військової допомоги США увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди двох калібрів – 155 мм і 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • комплекси протитанкової зброї АТ-4;
  • протитанкові міни;
  • підривні боєприпаси для усунення перешкод;
  • більше ніж 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • тестове та діагностичне обладнання для ремонту транспортних засобів;
  • обладнання для безпеки портів і гаваней;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Зазначається, що Сполучені Штати продовжать співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб задовольнити найнеобхідніші потреби України на полі бою та забезпечити довгострокову підтримку у сфері безпеки.