У п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі 2,1 мільярда доларів, що включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Джерело: Reuters

Міністерство оборони повідомляє, що пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot, артилерійські снаряди, дрони AeroVironment, ракетну систему з лазерним наведенням та інші боєприпаси.

Кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAI) будуть використані для закупівлі зброї, що дозволить адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю, а не вилучати її зі запасів США.

Постачання озброєнь залежить від їх наявності та термінів виробництва.

Вчора, 8 червня, на пресконференції з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком Байден заявив, що Вашингтон може мати необхідне фінансування для підтримки України “стільки, скільки буде потрібно”.

У заяві Міністерства оборони сказано, що останнє оголошення “ілюструє постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій здатності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі”.

Загалом Сполучені Штати виділили до 40 мільярдів доларів допомоги Україні з моменту вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.