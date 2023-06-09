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Міністерство оборони повідомляє, що пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot, артилерійські снаряди, дрони AeroVironment, ракетну систему з лазерним наведенням та інші боєприпаси.
Кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAI) будуть використані для закупівлі зброї, що дозволить адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю, а не вилучати її зі запасів США.
Постачання озброєнь залежить від їх наявності та термінів виробництва.
Вчора, 8 червня, на пресконференції з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком Байден заявив, що Вашингтон може мати необхідне фінансування для підтримки України “стільки, скільки буде потрібно”.
У заяві Міністерства оборони сказано, що останнє оголошення “ілюструє постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій здатності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі”.
Загалом Сполучені Штати виділили до 40 мільярдів доларів допомоги Україні з моменту вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
- За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати мають намір оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні на суму у 2 мільярди доларів.
- 8 червня президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, під час зустрічі у Вашингтоні заявили про свою “непохитну підтримку” України та спільно засудили “жорстоку агресію” Росії.