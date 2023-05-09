Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міноборони США.
Пакет допомоги спрямований на посилення протиповітряної оборони України та забезпечення потреб Збройних сил в артилерійських боєприпасах. Він надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Новий пакет допомоги від США міститиме:
- додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
- боєприпаси для протидії БПЛА;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- послуги комерційної супутникової зйомки;
- навчання, ремонт і обслуговування озброєння.
У відомстві зазначили, що США будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.
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