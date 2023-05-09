Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міноборони США.

Пакет допомоги спрямований на посилення протиповітряної оборони України та забезпечення потреб Збройних сил в артилерійських боєприпасах. Він надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Новий пакет допомоги від США міститиме:

  • додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
  • боєприпаси для протидії БПЛА;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • послуги комерційної супутникової зйомки;
  • навчання, ремонт і обслуговування озброєння.

У відомстві зазначили, що США будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.