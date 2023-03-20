Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.
Відповідний дозвіл є 34 вилученням обладнання з інвентарних запасів Міноборони для України з серпня 2021 року та оцінюється у 350 мільйонів доларів США.
Зокрема, у новий пакет входить:
- артилерійські снаряди калібру 155-мм;
- боєприпаси калібру 25 мм;
- боєприпаси для HIMARS;
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs;
- гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;
- тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
- річкові катери.
У відомстві додали, аби задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби.
16 березня Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні.
Кірбі акцентував, що підтримка України з боку США “не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати”.
Водночас додав, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі, скільки буде потрібно.
- До України прямують німецькі бойові машини піхоти Marder. На початку 2023 року українські захисники прибули до країни для навчання на цих машинах.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- Державний концерн “Укроборонпром” у співпраці з однією з країн-членів НАТО почав виробляти 125-мм снаряди для танкових гармат.
- Збройні сили США вивчають можливість інтеграції передових західних ракет класу “повітря-повітря”в українські винищувачі радянської епохи. У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреби Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні.