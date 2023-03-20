20 березня Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакета військової підтримки для України на $350 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

Відповідний дозвіл є 34 вилученням обладнання з інвентарних запасів Міноборони для України з серпня 2021 року та оцінюється у 350 мільйонів доларів США.

Зокрема, у новий пакет входить:

артилерійські снаряди калібру 155-мм;

боєприпаси калібру 25 мм;

боєприпаси для HIMARS;

комплекси протитанкової зброї АТ-4;

боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs;

гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;

тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;

річкові катери.

У відомстві додали, аби задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби.

16 березня Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні.

Кірбі акцентував, що підтримка України з боку США “не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати”.

Водночас додав, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі, скільки буде потрібно.