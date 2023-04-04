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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда – деталі

4 квітня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на загальну суму у 2,6 мільярда доларів.

Вівторок, 4 квітня 2023, 19:37
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Про це інформує пресслужба Пентагону.

Новий пакет допомоги складається з $2,1 млрд, виділених у межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), тоді як решта $500 млн – допомога, вилучена із запасів озброєння США.

Зокрема, військова допомога із запасів США міститиме:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм;
  • танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм;
  • боєприпаси калібру 25 мм;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
  • приблизно 400 гранатометів і 200 тис. боєприпасів;
  • 11 тактичних автомобілів для евакуації техніки;
  • 61 танкер;
  • 10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;
  • тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Тоді як у межах програми USAI Сполучені Штати спорядять:

  • додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • дев’ять 30-міліметрових вантажівок з безпілотними літальними системами;
  • 10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;
  • три радари повітряного спостереження;
  • зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;
  • артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;
  • 122-мм ракети ГРАД;
  • ракетні установки та боєприпаси;
  • 120-мм і 81-мм мінометні системи;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
  • танкові боєприпаси 120 мм;
  • протиброньові системи Javelin;
  • протиброньові ракети;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
  • сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;
  • вісім бензовозів та 105 причепів для пального;
  • броньовані мостові системи;
  • чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
  • вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки;
  • обладнання безпечного зв’язку;
  • SATCOM термінали та послуги;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У повідомленні Пентагону про надання допомоги повторили, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками, щоб “надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі”.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму у $2,6 мільярда.

Зауважимо, 3 березня у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць та Bradley тощо.

Згідно з делегуванням повноважень від президента Байдена, Блінкен надав дозвіл на 33-є вилучення американських озброєнь та обладнання для України з серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів.

3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.

Теги: Адміністрація Байдена, анонсування нового пакету допомоги, військова допомога США, озброєння Україні, США

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