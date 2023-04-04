США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда – деталі

Про це інформує пресслужба Пентагону.
Новий пакет допомоги складається з $2,1 млрд, виділених у межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), тоді як решта $500 млн – допомога, вилучена із запасів озброєння США.
Зокрема, військова допомога із запасів США міститиме:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 120 мм;
- танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм;
- боєприпаси калібру 25 мм;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- приблизно 400 гранатометів і 200 тис. боєприпасів;
- 11 тактичних автомобілів для евакуації техніки;
- 61 танкер;
- 10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;
- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запчастини та інше польове обладнання.
Тоді як у межах програми USAI Сполучені Штати спорядять:
- додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- дев’ять 30-міліметрових вантажівок з безпілотними літальними системами;
- 10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;
- три радари повітряного спостереження;
- зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;
- артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;
- 122-мм ракети ГРАД;
- ракетні установки та боєприпаси;
- 120-мм і 81-мм мінометні системи;
- мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
- танкові боєприпаси 120 мм;
- протиброньові системи Javelin;
- протиброньові ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;
- вісім бензовозів та 105 причепів для пального;
- броньовані мостові системи;
- чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
- вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки;
- обладнання безпечного зв’язку;
- SATCOM термінали та послуги;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
У повідомленні Пентагону про надання допомоги повторили, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками, щоб “надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі”.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму у $2,6 мільярда.
Зауважимо, 3 березня у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць та Bradley тощо.
Згідно з делегуванням повноважень від президента Байдена, Блінкен надав дозвіл на 33-є вилучення американських озброєнь та обладнання для України з серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів.
3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- 21 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступного місяця скличе зустріч високого рівня головного форуму військової організації зі співпраці з Україною, попри заперечення з боку Угорщини.
- Війна РФ проти України прискорила руйнування міжнародної архітектури контролю над озброєннями, яка старанно будувалася з часів холодної війни, посилюючи занепокоєння серед експертів щодо нової гонки ядерних озброєнь.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
- Німеччина має намір посилити військову допомогу Україні в найближчі роки, збільшивши витрати до понад 15 мільярдів євро.