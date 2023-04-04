США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда – деталі

Про це інформує пресслужба Пентагону.

Новий пакет допомоги складається з $2,1 млрд, виділених у межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), тоді як решта $500 млн – допомога, вилучена із запасів озброєння США.

Зокрема, військова допомога із запасів США міститиме:

Тоді як у межах програми USAI Сполучені Штати спорядять:

У повідомленні Пентагону про надання допомоги повторили, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками, щоб “надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі”.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму у $2,6 мільярда.

Зауважимо, 3 березня у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць та Bradley тощо.

Згідно з делегуванням повноважень від президента Байдена, Блінкен надав дозвіл на 33-є вилучення американських озброєнь та обладнання для України з серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів.

3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.