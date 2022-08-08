Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

З серпня 2021 року це вже 18-тий раз президент США Джо Байден використовує свої повноваження, щоб надати Україні зброю, боєприпаси та обладнання з запасів Пентагону. Це постачання є найбільшим за обсягом, зазначили у Пентагоні.

“Із плином цієї війни, хоробрість та сила українського війська та народу стає все більш очевидною і навіть більш видатною”, — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Новий пакет міститиме:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

75 000 снарядів 155-мм артилерії;

20 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для NASAMS;

1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 БМП;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підривання;

медичне приладдя, зокрема аптечки першої допомоги, перев’язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Загалом, за президентства Байдена, США надали Україні безпекової допомоги на суму близько 9,8 млрд дол.

Довідка. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км.

Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

NASAMS — це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випускати 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети, наприклад, “Іскандер” або “Точка-У”.

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.