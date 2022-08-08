Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
З серпня 2021 року це вже 18-тий раз президент США Джо Байден використовує свої повноваження, щоб надати Україні зброю, боєприпаси та обладнання з запасів Пентагону. Це постачання є найбільшим за обсягом, зазначили у Пентагоні.
“Із плином цієї війни, хоробрість та сила українського війська та народу стає все більш очевидною і навіть більш видатною”, — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Новий пакет міститиме:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 75 000 снарядів 155-мм артилерії;
- 20 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;
- боєприпаси для NASAMS;
- 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;
- 50 БМП;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підривання;
- медичне приладдя, зокрема аптечки першої допомоги, перев’язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.
Загалом, за президентства Байдена, США надали Україні безпекової допомоги на суму близько 9,8 млрд дол.
Довідка. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км.
Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
NASAMS — це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випускати 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети, наприклад, “Іскандер” або “Точка-У”.
Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові надати нову військову допомогу Україні на суму $550 мільйонів. До нового пакета увійдуть додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, а також 75 000 снарядів для 155-міліметрових гармат.
- Раніше у Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.
- До України прибули ще HIMARS. Цього разу поставили чотири системи реактивного залпового вогню.
- Японський уряд анонсував нову допомогу Україні. Країна планує передати фургони та безпілотники.