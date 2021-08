Про це оголосив очільник Центрального командування США, генерал Френк Маккензі, якого цитує пресслужба Пентагону.

Він наголосив, що з Кабула вилетіли останні військові літаки, і операція з евакуації завершилася.

“Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виходу з Афганістану та припинення військової місії з евакуації американських громадян, громадян третіх країн та афганців, які перебувають у вразливому становищі. Останній Boeing C-17 вилетів з Міжнародного аеропорту Хаміда Карзая 30 серпня вдень о 15:29 EST, і останній пілотований літак залишає повітряний простір Афганістану”, – заявив Маккензі.

Він уточнив, що останній Boeing С-17 вилетів з командувачем військами в Кабулі генерал-майором армії Крісом Донах’ю та послом США в Афганістані Росом Вілсоном на борту.

Маккензі наголосив на завершенні “майже 20-річної місії США, яка розпочалася в Афганістані невдовзі після 11 вересня 2001 року”.

“Це місія, яка поклала кінець Усамі бін Ладену разом з багатьма з його спільників по “Аль-Каїді”, і це була недешева місія”, – заявив він.

За словами Маккензі, за цей час в Афганістані несли службу 800 тисяч американських військовослужбовців і 25 тисяч цивільних осіб. З них 2461 особа загинули, а понад 20 тисяч отримали поранення.

Маккензі також поінформував, що, починаючи з 14 серпня, військова авіація США евакуювала понад 79 тисяч мирних жителів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі (зокрема 6000 американців і понад 73 500 громадян третіх країн та афганських мирних жителів).

“У цілому літаки США і коаліції спільно евакуювали понад 123 тисячі цивільних осіб, і в цьому були задіяні військовослужбовці США, які забезпечували безпеку аеродрому”, – додав Маккензі.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021

Зробив заяву з приводу виведення військ з Афганістану і президент США Джо Байден.

“За останні 17 днів наші війська здійснили найбільше в історії США повітряне перевезення, евакуювавши понад 120 000 громадян США, громадян наших союзників та афганських союзників Сполучених Штатів. Вони зробили це з неперевершеною мужністю, професіоналізмом і рішучістю. Тепер наша 20-літня військова присутність в Афганістані завершилася”, – оголосив Байден.

Він уточнив, що у вівторок, 31 серпня, зробить більш детальну заяву з цього приводу.

А держсекретар США Ентоні Блінкен, своєю чергою, повідомив, що США призупинили свою дипломатичну присутність у Кабулі, “з огляду на невизначену обстановку в плані безпеки і політичну ситуацію в Афганістані”.

Вашингтон здійснюватиме дипломатичну роботу щодо Афганістану, консульську роботу і адміністрування гуманітарної допомоги зі столиці Катару – Дохи.