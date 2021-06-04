Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.

Про це, зокрема, поінформували в пресслужбі посольства США в Україні.

У диппредставництві зазначили, що наша країна “однією з перших” отримає американські вакцини.

“Сполучені Штати раді повідомити, що Україна буде однією з перших, хто отримає американські вакцини проти COVID-19, що підкреслює нашу рішучу прихильність наданню допомоги для припинення пандемії в Україні та в усьому світі шляхом пришвидшення доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх”, – сказано в повідомленні посольства.

Деталі оприлюднила пресслужба Білого дому.

Так, США планують передати щонайменше 80 млн доз вакцин проти COVID-19 іншим країнам до кінця червня цього року. З них:

• 75% – за програмою COVAX. Пріоритет у рамках розподілу препаратів через COVAX надаватиметься країнам Латинської Америки, Карибського басейну, Південної та Південно-Східної Азії та Африки.

• ще 25% отримають країни напряму від США (йдеться про країни, які “звернулись за негайною допомогою з боку США”).

Зазначається, що “Сполучені Штати поділяться вакцинами для припинення пандемії у всьому світі”.

Наразі адміністрація американського лідера Джо Байдена оприлюднила план розподілу перших 25 млн доз вакцин.

З них близько 19 млн доз будуть розподілені через механізм COVAX для наступних країн:

• близько 6 млн доз – для Бразилії, Аргентини, Колумбії, Коста-Ріки, Перу, Еквадору, Парагваю, Болівії, Гватемали, Сальвадора, Гондурасу, Панами, Гаїті та інших країн Карибського співтовариства, а також Домініканській Республіці;

• близько 7 млн доз – для Індії, Непалу, Бангладеш, Пакистану, Шрі-Ланки, Афганістану, Мальдівів, Малайзії, Філіппін, В’єтнаму, Індонезії, Таїланду, Лаосу, Папуа-Нової Гвінеї, Тайваню та островів Тихого океану;

• близько 5 млн доз – буде передано країнам Африки, які будуть обрані у координації з Африканським Союзом.

Ще 6 мільйонів доз вакцин “будуть спрямовані на регіональні пріоритети і партнерам-отримувачам”, серед яких: Україна, Мексика, Канада, Південна Корея, Косово, Гаїті, Грузія, Єгипет, Йорданія, Індія, Ірак і Ємен, Західний Берег і Сектор Гази, а також співробітники Організації Об’єднаних Націй на передовій.

Таким чином, Україна отримає додаткові прямі поставки вакцини проти COVID-19 від США. Які це будуть вакцини, а також у якій кількості надійдуть, наразі невідомо.

Конкретні вакцини та їх кількість будуть визначатися і надаватися відповідно до роботи адміністрації Байдена “з логістичними, нормативними та іншими параметрами, характерними для кожного регіону і країни”.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на рішення США про виділення вакцин, висловивши вдячність американському лідеру Джо Байдену.

“Вдячний за рішення президента Байдена щодо додаткових поставок Україні вакцини проти COVID-19. Стратегічне партнерство України і США пізнається у вирішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію”, – зазначив Зеленський.