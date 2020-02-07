Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про введення санкцій стосовно “Роснафти” за роботу в Венесуелі. Чиновники побоюються, що ця ситуація може спровокувати хаос на світовому ринку.

Подібна ситуація раніше відбулася з компанією “РУСАЛ”. Тоді крім самої алюмінієвої компанії постраждали її клієнту по всьому світу і ринок в цілому. Зростання цін на алюміній тоді сягнуло 20%.

У вересні 2019 року спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявляв, що Вашингтон не виключає можливості введення санкцій відносно “Роснафти” через збільшення торгівлі нафтою з Венесуели.

Після цього він, як і інші американські офіційні особи, кілька разів повторював критичні висловлювання на адресу Росії за співпрацю з Венесуелою в галузі енергетики.

За даними, зібраними Bloomberg, станом на листопад 2019 року п’ять спільних підприємств “Роснафти” з венесуельською державною нафтовою компанією PDVSA добували в середньому 84 тисячі 700 барелів на день в порівнянні з 158 тисячами в тому ж місяці роком раніше. Спільна модернізація сирої нафти була зупинена із середини 2019 року через експлуатаційні проблеми.