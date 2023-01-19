США «оптимістично налаштовані» щодо передачі Україні танків Leopard від Німеччини – представник Міноборони

Міністр оборони США Ллойд Остін "тисне на німців", щоб вони дозволили передати їхні танки Leopard в Україну, аби забезпечити "здатність у вирішальний момент" протистояти будь-якому потенційному весняному наступу Росії.

Про це заявив CNN високопоставлений чиновник оборони США.

Він запевнив, що “США дуже оптимістично налаштовані на те, що досягнуть прогресу у виконанні цієї вимоги до кінця тижня”.

Німеччина сигналізувала про небажання погоджувати передачу Україні танків Leopard німецького виробництва з інших країн. ФРН має підписати передачу, перш ніж таким країнам, як Польща та Фінляндія, буде дозволено виконати будь-які поставки.

Ми ніколи не йдемо самі, тому що це необхідно в такій дуже складній ситуації”, – заявив у вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зараз Остін перебуває в Німеччині, де він збирається зустрітися з новообраним міністром оборони ФРН перед скликанням зустрічі Контактної групи щодо України 20 січня для обговорення посилення допомоги з приблизно 50 країнами та організаціями.

Ми дійсно відкриваємо двері для створення цієї можливості у вирішальний момент. Європа навчає українські сили цьому потенціалу. Ми тренуємо українські сили. Тепер їм дійсно потрібні реальні можливості, танки, і саме тому ми справді зосереджуємося на цьому, – сказав представник США CNN. Інші країни готові це зробити”.

США мають намір надати Україні військової допомоги на суму 2,5 мільярда доларів, що включає перше постачання бойових машин Stryker, повідомили джерела CNN. Очікується, що пакет не включатиме танки чи ракети великої дальності, яких прагне Київ.

Раніше Politico, посилаюсь на дані від осіб, знайомих з ситуацією, зазначило, що Сполучені Штати готуються оголосити про новий великий пакет військової допомоги Україні вже 20 січня, коли у Німеччині відбудеться нова зустріч у форматі Рамштайн.

До нового пакета допомоги увійдуть додаткова артилерія, боєзапаси та броня – ймовірно, бойові броньовані машини Stryker. Водночас очікувати на надання танків M1 Abrams українцям не варто, наголосили джерела.

На даний час адміністрація Байдена не планує надсилати “Абрамс”, 60-тонний основний бойовий танк американської армії”, – зауважили джерела.

Зазначається, що США не готові передати Abrams через проблеми з логістикою та технічне обслуговування танків, а не тому, що остерігаються ескалації конфлікту. Джерело додало, що США допомогли Україні отримати танки радянських часів та підтримують рішення Великої Британії надати танки Challenger 2.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

Також у Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.

17 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, збільшується протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні “те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою”.

У Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.