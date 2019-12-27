Правила були опубліковані на сайті федерального управління цивільної авіації США.

Згідно з опублікованими правилами всі дрони, які підлягають реєстрації (від 250 грам) повинні бути обладнані системою, яка транслює ідентифікатор дрона і передавати в радіоефір його місце розташування. Дані про дрон також повинні передаватися в інтернет.

Уточнюється, що пропозиції щодо змін попередніх правил будуть прийматися протягом перших двох місяців 2020 року. Правила наберуть чинності через три роки.

Відзначається, що влада і експерти побоюються, що квадрокоптери, популярність яких надзвичайно зросла, можуть становити загрозу для великих літальних апаратів. На даний момент дрони вже приводили до закриття аеропортів на десятки годин.

Також на даний момент влади деяких країн вимагають реєструвати дрони масою від 250 грам. При цьому дотримання таких правил досить складно відстежувати. Тому в Штатах працюють над обов’язковою системою ідентифікації.

Уточнюється, що дрони необхідно буде оснастити реалізацією системи Remote ID. Не потрібно буде оснащувати системою саморобні дрони, дрони менше 250 грам, випущені до вступу в силу нових правил, а також дрони, які експлуатуються урядом. Апарати, які підпадають під виключення, повинні при цьому літати в окремих районах і в межах видимості оператора.

У попередніх правилах є два види системи. При повній системі дрони транслюють сигнал з місцем розташування і ідентифікатором оточуючим апаратам і передають його в сервіс федеральної служби. При частковій системі дані потрібно передавати тільки в інтернет. Фактично дрони другого типу будуть обмежені в дальності польоту (до 122 метрів від оператора).