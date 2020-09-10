Про це повідомляється на сайті відомства.
30 липня 2015 року Мінфін США вніс в санкційний список нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, який був пов’язаний з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком. Через тиждень “дочка” Deutsche Bank провела платіж на 29 млн доларів, у якому зберігався економічний інтерес IPP.
За інформацією Мінфіну, банк провів великий платіж через США, який був пов’язаний з серією закупівель мазуту. У відомстві вважають, що банк міг знати про санкції щодо кіпрської компанії, але не вжив достатніх заходів, щоб виключити вигоду для неї.
Другий епізод пов’язаний з цілою серією транзакцій на загальну суму понад 276,7 тисячі доларів, зроблених в тому ж 2015 році на користь ВАТ “Краснодарський регіональний інвестиційний банк”, який також перебував під санкціями за роботу в окупованому Криму.
- У вересні 2018 року головний виконавчий директор банку Danske Bank, через який відмивав гроші двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна, Томас Борген подав у відставку.