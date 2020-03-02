Про це повідомляється на сайті міністерства фінансів США.

З списку санкцій були виключені “Независимая нафтогазовая компания”, “Приморнефтепродукт” та пов’язані з ними юридичні особи. Обмежувальні заходи були накладені на них в 2017 році у зв’язку з проведенням незаконних операцій з перевезення нафти в Північну Корею.

“Казначейство визнає дії, вжиті компаніями, щоб гарантувати, що вони не беруть участь в діяльності, яка може принести користь Північній Кореї”, — зазначили у відомстві.

Тепер для цих компаній не діє заборона на угоди за участю осіб з США, а їхнє майно розблоковано.

“Санкції США не обов’язково повинні бути постійними, санкції покликані забезпечити позитивну зміну поведінки”, — наголосили в мінфіні.