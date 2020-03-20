Про це повідомили в Державному департаменті США.
Так з 20 березня на невизначений термін припинена видача імміграційних та неімміграційних віз.
“У відповідь на серйозні світові проблеми, пов’язані з пандемією COVID-19, Державний департамент тимчасово призупиняє звичайні візові послуги в усіх посольствах та консульствах США”, — йдеться в повідомленні.
У Держдепартаменті запевнили, що “якщо дозволяють ресурси”, посольства та консульства будуть продовжувати надавати термінові візові послуги.
“Наші зарубіжні представництва відновлять звичайні візові послуги в найкоротші можливі терміни, але поки не можуть повідомити конкретну дату. Послуги для громадян США продовжують залишатися доступними”, — зазначили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки заявили про початок масштабної фінансової кризи через пандемію нового атипового коронавірусу. Станом на вечір 19 березня в США зареєстровано понад 13 тисяч випадків захворювання COVID-19. 176 пацієнтів загинули, і тільки 108 одужали.
- Напередодні президент США Дональд Трамп підписав закон про військове виробництво (Defense production act) у зв’язку з пандемією коронавірусу. Таким чином, Трамп отримує надзвичайні повноваження, що дозволяють впливати на роботу підприємств, примушуючи їх розширювати виробництво і випускати життєво необхідні матеріали. Це стосується, в тому числі, виробництва медичних масок, які в дефіциті.
- У США гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.
- До боротьби з коронавірусом в США залучили Національну гвардію.