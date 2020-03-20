У зв'язку з пандемією коронавурусу COVID-19 у всіх посольствах та консульствах США призупинили надання звичайних візових послуг.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

Так з 20 березня на невизначений термін припинена видача імміграційних та неімміграційних віз.

“У відповідь на серйозні світові проблеми, пов’язані з пандемією COVID-19, Державний департамент тимчасово призупиняє звичайні візові послуги в усіх посольствах та консульствах США”, — йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті запевнили, що “якщо дозволяють ресурси”, посольства та консульства будуть продовжувати надавати термінові візові послуги.

“Наші зарубіжні представництва відновлять звичайні візові послуги в найкоротші можливі терміни, але поки не можуть повідомити конкретну дату. Послуги для громадян США продовжують залишатися доступними”, — зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки заявили про початок масштабної фінансової кризи через пандемію нового атипового коронавірусу. Станом на вечір 19 березня в США зареєстровано понад 13 тисяч випадків захворювання COVID-19. 176 пацієнтів загинули, і тільки 108 одужали.