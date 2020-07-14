Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

“Ми глибоко засмучені повідомленням про вчорашнє вбивство українського військового медика у Зайцеве. Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі і віддаємо данину поваги героїзму багатьох українців, які втратили життя і отримали травми під час хороброго несення служби своєї демократії“ , – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 13 липня, на Донбасі загинули двоє українських захисників. Один із загиблих підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве. Бойовики обстріляли військовослужбовців, які евакуювали тіло загиблого українського воїна. В результаті обстрілу загинув військовий медик.