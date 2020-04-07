Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні засудило призов на військову службу Росією в тимчасово анексованому Криму.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба посольства.

При цьому Сполучені Штати вимагають від Росії негайно покинути українську територію і припинити порушувати права людей в Криму.

“Ми приєднуємося до МЗС України і також засуджуємо заклик жителів Криму на військову службу Росії. Крим – це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно і в повній мірі покинути територію України і припинити порушення прав людини в Криму”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що Росія оголосила про намір призвати 3 300 жителів тимчасово анексованого Криму на службу в російську армію за межами території півострова.