Сполучені Штати Америки виступили із засудженням Росії за кібератаки проти Грузії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держдепу.

У Головному розвідувальному управлінні США заявили, що Росія здійснила масову кібератаку проти Грузії 28 жовтня 2019 року. В результаті цього напряму постраждало населення.

“Цей крок суперечить спробам Росії стверджувати, що вона є відповідальним гравцем в кіберпросторі, і демонструє повторювану модель безвідповідальних кібероперацій з боку ГРУ щодо ряду країн. Ці операції націлені на збудження протиріч, створення нестабільності і підрив демократичних інститутів”, – заявив держсекретар США Майк Помпео.

Дипломат також закликав Росію припинити подібні атаки в інших країнах.

“Ми разом з світовою спільнотою будемо продовжувати зусилля з підтримки міжнародних принципів відповідальної поведінки держав в кіберпросторі”, – підкреслив він.

Також Помпео анонсував надання допомоги Грузії в технічній галузі для зміцнення спроможності захищатися від кібератак.