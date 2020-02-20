Про це повідомляється на офіційному сайті Держдепу.
У Головному розвідувальному управлінні США заявили, що Росія здійснила масову кібератаку проти Грузії 28 жовтня 2019 року. В результаті цього напряму постраждало населення.
“Цей крок суперечить спробам Росії стверджувати, що вона є відповідальним гравцем в кіберпросторі, і демонструє повторювану модель безвідповідальних кібероперацій з боку ГРУ щодо ряду країн. Ці операції націлені на збудження протиріч, створення нестабільності і підрив демократичних інститутів”, – заявив держсекретар США Майк Помпео.
Дипломат також закликав Росію припинити подібні атаки в інших країнах.
“Ми разом з світовою спільнотою будемо продовжувати зусилля з підтримки міжнародних принципів відповідальної поведінки держав в кіберпросторі”, – підкреслив він.
Також Помпео анонсував надання допомоги Грузії в технічній галузі для зміцнення спроможності захищатися від кібератак.
- Раніше співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Чернігівській області угруповання хакерів, які готували кібератаки на комп’ютерні системи органів влади перед виборами президента України.