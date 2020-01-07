Влада США прийняли рішення не видавати візу міністрові закордонних справ Ірану Джаваду Заріфу, який збирався в Нью-Йорк на засідання Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідне рішення обумовлене загостренням відносин між Вашингтоном і Тегераном, викликаним убивством іранського генерала Касема Сулеймані.

У той же час в ООН заявили, що США зобов’язані забезпечити доступ всім іноземним дипломатам на засідання Радбезу. Вашингтон відповів, що у візі відмовлено через “безпеку, тероризм та зовнішню політику”.

У Держдепартаменті США відмовилися від коментарів.

Місія Ірану в ООН заявила:

“Ми бачили повідомлення засобів масової інформації, але ми не отримали ніякого офіційного повідомлення ні від США, ні від ООН щодо візи міністра закордонних справ Заріфа”.

Прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік відмовився коментувати відмову США у видачі візи для Заріфа.

Засідання Ради Безпеки дало б Заріфу глобальне освітлення, щоб публічно критикувати Сполучені Штати за вбивство Сулеймані.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.