Сполучені Штати відмовилися використовувати апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) з РФ, які, можливо, стали причиною пожеж в російських лікарнях.

Про це повідомляє Reuters.

Апарати ШВЛ з РФ в США ще не використовувалися, а тепер будуть вилучені.

Агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) США заявило, що російські ШВЛ мають точно таку ж модель, як і ті, які, можливо, забрали життя шести осіб під час пожеж в російських лікарнях.

“Як превентивні заходи штати повертають апарати ШВЛ в FEMA”, – сказала прес-секретар FEMA Джанет Монтезі.

Йдеться про апарати Aventa-M.

До цього в США ці апарати не відправляли в лікарні.

9 травня на півночі Москви сталася пожежа в одному з корпусів лікарні імені Спасокукоцького, де лікують хворих на коронавірус COVID-19.