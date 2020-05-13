Про це повідомляє Reuters.
Апарати ШВЛ з РФ в США ще не використовувалися, а тепер будуть вилучені.
Агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) США заявило, що російські ШВЛ мають точно таку ж модель, як і ті, які, можливо, забрали життя шести осіб під час пожеж в російських лікарнях.
“Як превентивні заходи штати повертають апарати ШВЛ в FEMA”, – сказала прес-секретар FEMA Джанет Монтезі.
Йдеться про апарати Aventa-M.
До цього в США ці апарати не відправляли в лікарні.
9 травня на півночі Москви сталася пожежа в одному з корпусів лікарні імені Спасокукоцького, де лікують хворих на коронавірус COVID-19.
- Росія продала США медичну техніку, засоби захисту та інші необхідні засоби. При цьому в РФ заявили, що надали американській стороні “гуманітарну допомогу”.