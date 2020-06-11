Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.

Він зазначив, що відкриття консульства в Гренландії – свідчення прихильності Америки зміцненню співпраці з жителями острова і Данією.

“Ми знову відкриваємо наше консульство в Нуукі, Гренландія. Наша присутність в Нуукі зміцнить партнерські відносини з арктичними союзниками і сприятиме спільному процвітанню наших друзів в Данії і Гренландії. Ми дякуємо нашим союзників за те, що допомогли нам усвідомити цю важливу подію”, – написав Помпео.

On June 10, we reopen our consulate in Nuuk, Greenland. Our presence in Nuuk will strengthen our partnerships with our Arctic allies and enhance the shared prosperity of our friends in Denmark and Greenland. We thank our Allies for helping us realize this momentous occasion. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 10, 2020

Раніше консульство США в Гренландії було відкрито в 1940 році після початку нацистської окупації Данії, але в 1953 році його закрили.

На сьогодні Гренландія – найбільший острів на Землі. Він є адміністративною автономною одиницею Данії. На острові живуть близько 58 тис. осіб, 90% з них – гренландские ескімоси. 80% території острова покрито льодом.

Нагадаємо, що в серпні минулого року президент США Дональд Трамп заявив про намір придбати у Данії острів Гренландію.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Данії така пропозиція категорично не сподобалася. Вони відповіли, що “відкриті для бізнесу, а не для торгівлі”, а також назвали цю ідею абсурдною.

У відповідь президент Трамп образився і відклав вже призначену зустріч з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксом “на невизначений час”.