Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.

Він зазначив, що відкриття консульства в Гренландії – свідчення прихильності Америки зміцненню співпраці з жителями острова і Данією.

“Ми знову відкриваємо наше консульство в Нуукі, Гренландія. Наша присутність в Нуукі зміцнить партнерські відносини з арктичними союзниками і сприятиме спільному процвітанню наших друзів в Данії і Гренландії. Ми дякуємо нашим союзників за те, що допомогли нам усвідомити цю важливу подію”, – написав Помпео.

On June 10, we reopen our consulate in Nuuk, Greenland. Our presence in Nuuk will strengthen our partnerships with our Arctic allies and enhance the shared prosperity of our friends in Denmark and Greenland. We thank our Allies for helping us realize this momentous occasion.

