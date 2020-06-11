Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.

Він зазначив, що відкриття консульства в Гренландії – свідчення прихильності Америки зміцненню співпраці з жителями острова і Данією.

“Ми знову відкриваємо наше консульство в Нуукі, Гренландія. Наша присутність в Нуукі зміцнить партнерські відносини з арктичними союзниками і сприятиме спільному процвітанню наших друзів в Данії і Гренландії. Ми дякуємо нашим союзників за те, що допомогли нам усвідомити цю важливу подію”, – написав Помпео.

Раніше консульство США в Гренландії було відкрито в 1940 році після початку нацистської окупації Данії, але в 1953 році його закрили.

На сьогодні Гренландія – найбільший острів на Землі. Він є адміністративною автономною одиницею Данії. На острові живуть близько 58 тис. осіб, 90% з них – гренландские ескімоси. 80% території острова покрито льодом.

Нагадаємо, що в серпні минулого року президент США Дональд Трамп заявив про намір придбати у Данії острів Гренландію.

Данії така пропозиція категорично не сподобалася. Вони відповіли, що “відкриті для бізнесу, а не для торгівлі”, а також назвали цю ідею абсурдною.

У відповідь президент Трамп образився і відклав вже призначену зустріч з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксом “на невизначений час”.

  • Раніше національний комітет Республіканської партії (National Republican Congressional Committee, NRCC) запустив продаж футболок з Гренландією “в складі США”.