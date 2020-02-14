США продовжили тимчасову Генеральну ліцензію китайської компанії Huawei до 1 квітня 2020 року, тим самим відклавши введення санкцій.

Про це йдеться в рішенні відомства, яке опубліковано в Федеральному реєстрі документів США.

У документі сказано, що уряд США прийняв рішення продовжити до 1 квітня 2020 року тимчасову Генеральну ліцензію для компанії Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) і її 114 філій за межами США.

Термін дії нинішньої ліцензії закінчується 16 лютого.

Для завершення операцій у компанії Huawei і її партнерів тепер буде час до квітня, щоб вирішити питання і завершити необхідні операції.

Як відомо, американська адміністрація звинувачує Huawei в співробітництві з військовими і розвідкою Китаю і можливому стеженні за клієнтами. З цієї причини США наполягають на тому, щоб інші країни відмовилися від використання обладнання Huawei, переходячи на стандарт стільникового зв’язку 5G.