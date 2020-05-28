Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
Рішення може торкнутися від 3000 до 5000 китайських студентів і може бути оголошено вже на цьому тижні, як повідомляють джерела видання.
Напруга в двосторонніх відносинах Китаю та США посилилися після рішення КНР прийняти закон про національну безпеку Гонконгу. На Заході стверджують, що закон підриває свободи і ставить під загрозу роль Гонконгу, як світового фінансового центру.
Як відомо, відповідно до політики “Одна країна, дві системи” Гонконг зберігає обмежену демократію та громадянські свободи, перебуваючи під контролем Пекіну. Автономний регіон також має особливий торговельний статус із США, що дає йому певні торговельні пільги, якими не володіє материковий Китай.
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- 26 травня, за день до нової хвилі антиурядових протестів, головний військовий командир Китаю в Гонконзі заявив, що армія готова захищати “національний суверенітет” в місті.
- 27 травня в Гонконзі поновилися масові демонстрації проти розгляду китайського законопроекту про національну безпеку Гонконгу. Поліція використала перцеві патрони для розгону демонстрантів.
- Під час протестів проти законопроєкту про національну безпеку були заарештований близько 300 осіб.
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