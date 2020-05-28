США планують скасувати візи тисячам китайських студентів, які, на думку адміністрації президента Дональда Трампа, пов'язані зі збройними силами Китаю.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

Рішення може торкнутися від 3000 до 5000 китайських студентів і може бути оголошено вже на цьому тижні, як повідомляють джерела видання.

Напруга в двосторонніх відносинах Китаю та США посилилися після рішення КНР прийняти закон про національну безпеку Гонконгу. На Заході стверджують, що закон підриває свободи і ставить під загрозу роль Гонконгу, як світового фінансового центру.

Як відомо, відповідно до політики “Одна країна, дві системи” Гонконг зберігає обмежену демократію та громадянські свободи, перебуваючи під контролем Пекіну. Автономний регіон також має особливий торговельний статус із США, що дає йому певні торговельні пільги, якими не володіє материковий Китай.