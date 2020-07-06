Про це розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю виданню “Думская”.

Так, на питання журналіста, чи плануються переходи з Одеси або Очакова в Азовське море, Неїжпапа заявив, що Україна посилить свою обороноздатність в цьому регіоні.

“Я говорив багато разів і повторю знову: Азовське море – це не калюжа Російської Федерації. Якщо вони думають, що вони будуть себе вести, як звикли – у них не вийде. Уже в цьому році ми збільшимо кількість одиниць в Азовському морі. Ми повинні отримати з США найсучасніші катери типу Mark VI – всього 16 одиниць. Природно, частина з них обов’язково буде в Азовському морі. Катери Mark VI – це універсальна платформа, на ній можна встановити зброю та обладнання за кількома напрямками, починаючи від функції патрулювання і закінчуючи висадкою диверсійних сил біля берега противника, обладнання для пошуку та знищення мін, ракетні комплекси малої дальності для знищення противника. Mark VI володіють своєю інформаційною системою – все катера цього типу знаходяться в одному інформаційному просторі і передають дані онлайн. Тепер найголовніше – вміти професійно їх використовувати”, – розповів командувач ВМС.

За його словами, ці катери Штати планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому не пропонували.

Крім катерів Mark VI, США продадуть Україні гармати, інфрачервоні радари та інше військове обладнання.