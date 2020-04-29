Посольство США відреагувало на напад поліцейських на журналіста Богдана Кутєпова під час мітингу біля будівлі Кабінету Міністрів.

Відповідний пост опублікований в Twitter-акаунті диппредставництва.

Як повідомлялося раніше, під час сьогоднішньої акції протесту під будівлею Кабінету Міністрів України поліцейські побили журналіста “Громадського” Богдана Кутєпова та зламали його техніку. Після інциденту журналіст звернувся в поліцію.

У посольстві зазначили, що раді, що правоохоронці не проігнорували звернення журналіста.

“Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні. Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії”, — йдеться в повідомленні.