Відповідний пост опублікований в Twitter-акаунті диппредставництва.
Як повідомлялося раніше, під час сьогоднішньої акції протесту під будівлею Кабінету Міністрів України поліцейські побили журналіста “Громадського” Богдана Кутєпова та зламали його техніку. Після інциденту журналіст звернувся в поліцію.
У посольстві зазначили, що раді, що правоохоронці не проігнорували звернення журналіста.
“Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні. Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, треба детально з’ясувати всі обставини побиття поліцейськими журналіста. “Знаючи Богдана Кутєпова нічого не можу сказати, крім того, що треба точно детально з’ясувати всі обставини події”, — заявив він.