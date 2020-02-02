Державний секретар Майк Помпео 13 січня на конференції новаторів Кремнієвої долини заявив, що Комуністична партія Китаю (КПК) має намір в рамках стратегії "військово-цивільного злиття" займатися крадіжкою зарубіжних технологій.

Про це повідомляється на порталі ShareAmerica – це платформа Державного департаменту США для поширення новин про американську зовнішню політику по всьому світу.

За словами Помпео, основна маса розслідувань ФБР щодо випадків крадіжки інтелектуальної власності пов’язані з Китаєм.

“Згідно з китайськими законами, китайські компанії і дослідники зобов’язані – я повторюю, зобов’язані – під страхом покарань, встановлених законом, ділитися технологіями з китайськими збройними силами”, – зазначив Помпео.

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Деякі фактори, які викликають побоювання у США:

Зв’язки з військовими

Десятки вчених з Народно-визвольної армії Китаю мають зв’язку з військовими, але ретельно це приховують заради вільних поїздок до Австралії, Канади, Нової Зеландії, Великобританії, США і Європейський союз. Ці китайські вчені працюють закордоном над такими конфіденційними проектами, як гіперзвукові ракети і навігаційні технології, повідомляє Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), аналітичний центр в Канберрі.

Згідно з доповіддю ASPI, китайські збройні сили з 2008-го по 2018-й рік відправили 2,5 тисячі вчених в зарубіжні університети. У США і Великобританію поїхало по 500 вчених, в Австралію і Канаду – по 300 чоловік, а в Німеччину і Сінгапур – по 100.

“Деякі з приїжджих приховують свої зв’язки з військовими, видаючи себе за представників неіснуючих наукових установ”, – йдеться в звіті ASPI.

Експлуатація західної відкритості

У Сенаті США вважають, що Китай користується прозорою, взаємної і чесною конкуренцією, яка протягом десятиліть сприяє проведенню американських досліджень. “Ці цінності стимулюють вільний обмін ідеями, дозволяють найточнішим науковим висновкам користуватися найбільшим успіхом і надають вченим вигоду від їх інтелектуальної роботи”, – йдеться в доповіді Сенату від 19 листопада 2019 року.

“Китай використовує американську дослідницьку роботу і досвід в своїх економічних і військових цілях, і це несправедливо”, – йдеться в розслідуванні Сенату.

Так, Китайська генеральна корпорація атомної енергетики (CGN), яка відповідає за цивільні атомні станції в Китаї, в 2019 році була внесена урядом США до Списку організацій, що намагаються дістати передові американські реакторні технології для використання у військових цілях в Китаї.

У цей список входять організації, діяльність яких загрожує національній безпеці США.

Підрив ключових цінностей

У своєму виступі Помпео попередив про те, що крадіжка наукових результатів з боку Китаю сприятиме зміцненню китайських військових сил, а також ведення репресивної політики.

“Навіть якщо Комуністична партія Китаю вас запевняє в тому, що ваші технології використовуються в мирних цілях, це пов’язане з величезним ризиком”, – сказав Помпео.