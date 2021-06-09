Адміністрація президента США Джо Байдена передасть 500 мільйонів доз вакцин компанії Pfizer у 92 країни протягом двох років.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на трьох інсайдерів.

Протягом 2021 року буде розподілено 200 мільйонів доз, а залишок партії — у 2022 році.

Частково, рішення було ухвалено з огляду на те, що на США чинять тиск, вимагаючи підвищити рівень вакцинації в бідних країнах.

Про такі наміри Байдена стало відомо після того, як він прилетів до Великої Британії на початку першої закордонної поїздки.

У Білому домі поки що не пояснили, як розподілятимуть 500 мільйонів доз вакцин. Відомо лише, що це буде частиною програми Covax.

Перед тим як зайти на борт Air Force One, Байден сказав американським журналістам, що в нього є “стратегія вакцинації всього світу”, про яку він оголосить згодом.