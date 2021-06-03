Про це сказав президент США Джо Байден.
У рамках міжнародної ініціативи COVAX Сполучені Штати надішлють майже 6 мільйонів доз вакцини країнам Латинської Америки та Карибського басейну. Ще 7 мільйонів – країнам Південної та Південно-Східної Азії. 5 мільйонів – до країн Африки.
Залишок, близько 6 мільйонів доз вакцин, США безпосередньо передадуть таким країнам, як Індія, Південна Корея, Мексика та Канада.
“Ми ділимося цими вакцинами не для того, аби потім вимагати якісь послуги у відповідь чи отримати дивіденди… Ми ділимося вакцинами, аби врятувати життя та стати лідером світових зусиль із припинення пандемії, надихаючи решту своїм прикладом та своїми цінностями”, – заявив Байден.
Протягом кількох місяців США категорично відмовлялися передавати вакцини іншим країнам. Байден відверто говорив про те, що передусім щеплення мають отримати американські громадяни, а надлишками Сполучені Штати поділяться з часом.
Пізніше Байден говорив про плани Білого дому надіслати решті країн приблизно 20 млн доз вакцин Pfizer / BioNTech, Moderna й Johnson & Johnson, а також – 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca.
У Білому домі пояснили, що загалом у червні планується надсилання 80 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.
- Наразі 52% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. Обидва щеплення отримали люди похилого віку та ті, хто належать до груп ризику. Майже 63% американців вже зробили по одному щепленню проти коронавірусу. Тобто, до проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.
- Раніше повідомлялося, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом’якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.