США передадуть Україні гелікоптери, котрі належали ВПС Афганістану — оглядач Defence Blog

У Сполучених Штатах Америки нібито планують передати Збройним силам України гелікоптери Мі-17В5 та Мі-8МТВ, котрі раніше були на озброєнні ВПС Афганістану.

Про це повідомив американський оглядач порталу Defence Blog Ділан Малясов.

Журналіст зауважив, що США нададуть Україні шість гелікоптерів, зокрема, п’ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ. Першу партію планують скерувати вже навесні 2022 року.

За даними данського журналу про авіацію Scramble, гелікоптери використовувалися під час евакуації афганського уряду до сусідніх країн – Таджикистану та Узбекистану.

Своєю чергою, у листопаді 2021 року канал CNN повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над можливістю спорядити військових радників та озброєння, котре Вашингтон закуповував для Афганістану.