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США передадуть Україні гелікоптери, котрі належали ВПС Афганістану — оглядач Defence Blog

У Сполучених Штатах Америки нібито планують передати Збройним силам України гелікоптери Мі-17В5 та Мі-8МТВ, котрі раніше були на озброєнні ВПС Афганістану. 

Вівторок, 18 січня 2022, 17:59
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Про це повідомив американський оглядач порталу Defence Blog Ділан Малясов.

Журналіст зауважив, що США нададуть Україні шість гелікоптерів, зокрема, п’ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ. Першу партію планують скерувати вже навесні 2022 року.

За даними данського журналу про авіацію Scramble, гелікоптери використовувалися під час евакуації афганського уряду до сусідніх країн – Таджикистану та Узбекистану.

Своєю чергою, у листопаді 2021 року канал CNN повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над можливістю спорядити військових радників та озброєння, котре Вашингтон закуповував для Афганістану.

Теги: Defence Blog, гелікоптери, підтримка України, США, Україна

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