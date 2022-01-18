США передадуть Україні гелікоптери, котрі належали ВПС Афганістану — оглядач Defence Blog

Про це повідомив американський оглядач порталу Defence Blog Ділан Малясов.
Журналіст зауважив, що США нададуть Україні шість гелікоптерів, зокрема, п’ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ. Першу партію планують скерувати вже навесні 2022 року.
За даними данського журналу про авіацію Scramble, гелікоптери використовувалися під час евакуації афганського уряду до сусідніх країн – Таджикистану та Узбекистану.
Своєю чергою, у листопаді 2021 року канал CNN повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над можливістю спорядити військових радників та озброєння, котре Вашингтон закуповував для Афганістану.
- Нагадаємо, Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.
- Окрім цього, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет воєнної допомоги Україні. Він може охоплювати постачання переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- Також глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Раніше, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.