В рамках співпраці з урядом США Україна отримає інноваційні лікарські засоби проти коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже 20 млн. дол. США надійде найближчим часом та буде розвезена до регіонів силами благодійних фондів.

“Уряд США спільно з компанією виробником в якості гуманітарної допомоги надасть нам інноваційні ліки проти COVID-19. Вони вже зареєстровані FDA та рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму”, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, в Україну направлять 20 тис. флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тис. флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Препарати вже сформовані у вантаж та транспортуються до аеропорту для відправки в Україну.

“Діють вони безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню”, – пояснив міністр.