17 квітня в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Генпрокурор Андрій Костін зустрівся з Генеральним прокурором США Мерріком Гарландом.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

Костін висловив вдячність Гарланду та колегам з Міністерства юстиції США за підтримку ініціатив України з розбудови глобальної мережі відповідальності та допомогу в розслідуванні й переслідуванні воєнних злочинів РФ.

Наголосивши, що Україна та США об’єднані спільною метою — забезпечити всеосяжну відповідальність за міжнародні злочини, скоєні російськими військами в Україні.

Сторони обговорили напрацювання та наступні спільні кроки.

Генпрокурор також поінформував, що українські прокурори спільно з американськими колегами працюють над механізмами арешту закордонних активів так званої ПВК “Вагнер”.

Своєю чергою, Гарланд заявив, що використовуючи раніше надані Конгресом повноваження, США передасть певні конфісковані російські активи для використання у відбудові України.

“Наша оперативна група KleptoCapture – команда прокурорів, агентів, аналітиків, перекладачів та інших співробітників – продовжує порушувати кримінальні справи і здійснювати конфіскації санкціонованих пособників Кремля та російської армії”, – зазначили у пресслужбі Міністерства юстиції США.

Він також зауважив, що Конгрес нещодавно розширив повноваження Міністерства юстиції щодо судового переслідування ймовірних військових злочинців. Це означає, запевнив Генпрокурор, що в наступні роки – і десятиліття – російські військові злочинці, які ступили на територію США, повинні очікувати, що вони опиняться перед судами США.