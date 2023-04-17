Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.
Костін висловив вдячність Гарланду та колегам з Міністерства юстиції США за підтримку ініціатив України з розбудови глобальної мережі відповідальності та допомогу в розслідуванні й переслідуванні воєнних злочинів РФ.
Наголосивши, що Україна та США об’єднані спільною метою — забезпечити всеосяжну відповідальність за міжнародні злочини, скоєні російськими військами в Україні.
Сторони обговорили напрацювання та наступні спільні кроки.
Генпрокурор також поінформував, що українські прокурори спільно з американськими колегами працюють над механізмами арешту закордонних активів так званої ПВК “Вагнер”.
Своєю чергою, Гарланд заявив, що використовуючи раніше надані Конгресом повноваження, США передасть певні конфісковані російські активи для використання у відбудові України.
“Наша оперативна група KleptoCapture – команда прокурорів, агентів, аналітиків, перекладачів та інших співробітників – продовжує порушувати кримінальні справи і здійснювати конфіскації санкціонованих пособників Кремля та російської армії”, – зазначили у пресслужбі Міністерства юстиції США.
Він також зауважив, що Конгрес нещодавно розширив повноваження Міністерства юстиції щодо судового переслідування ймовірних військових злочинців. Це означає, запевнив Генпрокурор, що в наступні роки – і десятиліття – російські військові злочинці, які ступили на територію США, повинні очікувати, що вони опиняться перед судами США.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що завершує тижневий візит у Канаді та США, результатом якого є “важливі угоди та нові зобов’язання партнерів щодо підтримки України”. Канада має намір конфіскувати у РФ АН-124 та передати літак Україні.
- У Німеччині готові до використання мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України, якщо будуть вирішені юридичні питання й союзники підтримають цю ініціативу.
- 14 листопада одинадцята надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих РФ.
- Загальна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу України внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ, становить понад 1,5 трлн гривень.