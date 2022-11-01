Сполучені Штати Америки передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. У Пентагоні пообіцяли, що дві з них надійдуть найближчим часом.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони США.

Ще шість систем протиповітряної оборони передадуть пізніше. Крім того, до систем нададуть боєприпаси.

“Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE”, — сказав представник Пентагону.

28 жовтня повідомлялося, що Пентагон має намір надати NASAMS вже на початку листопада.

Україна буде отримувати системи ППО від інших держав теж. Зокрема Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T, а першу Україна вже отримала. У Пентагоні зазначили, що вони були “надзвичайно добре використані” в Україні.

“Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS”, – розповіли у Міноборони США. Стосовно Іспанії йдеться про новий пакет військової допомоги. Його обговорювали міністр оборони України Олексій Резніков з іспанською колегою Маргаритою Роблес. Резніков подякував Іспанії за рішення передати чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk. 25 жовтня США розглядали можливість передати Україні зі свого складу систему ППО HAWK. Ця система може допомогти у захисті від безпілотників та крилатих ракет.

ДОВІДКА: NASAMS є зенітно-ракетним комплексом середньої дальності. Система призначена для знищення повітряних об’єктів противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Вона має дальність ураження від 20 до 180 км залежно від снаряда.

NASAMS здатна вражати ціль до 21 кілометру, а ймовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд. Крім того, система може вражати ціль максимально до 1 тисячі метрів на секунду, поки максимальна швидкість польоту ракети складає 1020 м/с.

У системи є 12 пускових установок, а кожна з них здатна нести шість ракет AIM-120 AMRAAM. Також NASAMS має вісім радарів, один центр керування вогнем, одну машину з електронно-оптичною камерою та одне авто Tactical Control Cell.