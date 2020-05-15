Про це в Facebook повідомило посольство США в Україні.
Відзначається, що техніка і обладнання, передані американською стороною, будуть використовуватися в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
“Не дивлячись на COVID-19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в області безпеки! На цьому тижні відділ військової співпраці отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад $ 25 млн для використання в зоні ООС. США рішуче стоять на стороні України в підтримці її суверенітету і територіальної цілісності перед лицем російської агресії “, – сказано в повідомленні.
- Збройні сили України прийняли на озброєння модернізований безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1.