Про це в Facebook повідомило посольство США в Україні.

Відзначається, що техніка і обладнання, передані американською стороною, будуть використовуватися в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

“Не дивлячись на COVID-19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в області безпеки! На цьому тижні відділ військової співпраці отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад $ 25 млн для використання в зоні ООС. США рішуче стоять на стороні України в підтримці її суверенітету і територіальної цілісності перед лицем російської агресії “, – сказано в повідомленні.