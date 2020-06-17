Про це повідомило посольство США в Україні.

“Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час #COVID19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.