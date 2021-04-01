З початку ескалації конфлікту на Донбасі в 2014 році США передали Україні близько 2 мільярдів доларів для забезпечення безпеки в регіоні.

Про це заявив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.

Чиновник зазначив, що мова йде як про фінансову підтримку українських сил, так і про надання оборонного озброєння й інших засобів, що підсилюють нищівну силу.

I had a productive call with Ukrainian Minister of Defence Andrii Taran today. We discussed regional security, and I reaffirmed our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. pic.twitter.com/yzui8hki2W — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 1, 2021

У перспективі, США мають намір нарощувати потенціал українських сил для більш ефективного захисту від Росії, як країни-агресора.

“З 2014 року США надали Україні понад 2 млрд доларів на надання допомоги в забезпеченні безпеки, в тому числі недавно оголошений пакет в розмірі 125 млн доларів”, – зазначив Остін.

1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони.

Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці й не допустять реалізації агресивних прагнень Російської Федерації щодо України.

Варто зазначити, що днями начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.