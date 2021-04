Про це заявив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.

Чиновник зазначив, що мова йде як про фінансову підтримку українських сил, так і про надання оборонного озброєння й інших засобів, що підсилюють нищівну силу.

I had a productive call with Ukrainian Minister of Defence Andrii Taran today. We discussed regional security, and I reaffirmed our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. pic.twitter.com/yzui8hki2W

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 1, 2021