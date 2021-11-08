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США передали Україні два патрульні катери класу «Island»

Два американські патрульні катери класу Island приєднаються до військово-морських сил України. Вони вже вирушили з Балтимора, штат Мериленд, до Одеси.

Понеділок, 8 листопада 2021, 16:58

Про це повідомило посольство Сполучених Штатів в Україні.

Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярда доларів, яку США надали Україні з 2014 року.

“Судна допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО”, – зазначили у посольстві.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Довідка. Патрульні катери типу “Island” — це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначених для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.

Нагадаємо, що на початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.

  • Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
  • 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
  • У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
  • 16 травня Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та заявила, що розраховує на отримання допомоги.
Теги: Island, військова допомога США, США, Україна

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