США передали Україні два патрульні катери класу «Island»

Два американські патрульні катери класу Island приєднаються до військово-морських сил України. Вони вже вирушили з Балтимора, штат Мериленд, до Одеси.

Про це повідомило посольство Сполучених Штатів в Україні.

Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярда доларів, яку США надали Україні з 2014 року.

“Судна допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО”, – зазначили у посольстві.