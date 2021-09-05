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США передали Україні інноваційні ліки проти коронавірусу

Американська благодійна організація Direct Relief передала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу на десятки мільйонів доларів.

Неділя, 5 вересня 2021, 09:05

Про це повідомили у посольстві України в США.

Зазначається, що Україна отримала 60 тисяч флаконів лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, що використовуються проти COVID-19. Останні домовленості про його отримання були узгоджені під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

Загальна вартість цієї партії препаратів сягає 20 мільйонів доларів.

Ці ліки рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, особливо при наявності ризику переходу у важку форму.

Вантаж розмитнять й розвезуть по областях. Цей процес координує Міністерство охорони здоров’я України.

Довідка. Direct Relief (Каліфорнія, США) є громадською організацією. Вона працює в 60 країнах світу.

Нагадаємо, що про постачання партії інноваційних ліків повідомляв очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

“Діють вони безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню”, – пояснив міністр.

  • Раніше повідомлялось, що експериментальне лікування моноклональними антитілами від COVID-19, розроблене Eli Lilly and Co (LLY.N) і AbCellera Biologics Inc (ABCL.O), може “ефективно нейтралізувати численні штами коронавірусу, навіть ті, які були виявлені у Великій Британії, Бразилії, Південній Африці, Каліфорнії та Нью-Йорку.
Теги: інноваційні ліки, Коронавірус, США, Україна

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