Про це повідомили на сторінці посольства США в Україні у Facebook.
Постачання ЮНІСЕФ відбулось в межах глобального фонду COVAX. Вакцини передали, щоб забезпечити українців від коронавірусу, особливо в час розповсюдження штаму “Omicron”.
“Забезпечення України вакцинами — це демонстрація відданості США. Ми підтримуємо Київ, надаючи доступ до безпечних та якісних вакцин проти коронавірусу”, – підкреслили у посольстві США в Україні.
Тут також нагадали, що саме вакцини — один з найкращих варіантів боротьби з пандемією:
“І ми пишаємось тим, що можемо бути партнерами України у таких історичних заходах”, – підсумували у посольстві.
- Нагадаємо, що генеральний директор компанії “Pfizer” поділився прогнозом щодо завершення пандемії коронавірусу.
- Також у “Pfizer” повідомили, що до весни зможуть виготовити 100 мільйонів доз вакцини проти штаму коронавірусу “Omicron”.
- Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що дві дози вакцини не можуть захистити від зараження “Omicron”.