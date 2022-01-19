Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні близько мільйона доз вакцини проти COVID-19 компанії "Pfizer". Ці вакцини, які були передані в межах фонду COVAX, повинні допомогти Україні в боротьбі з пандемією коронавірусу:

Про це повідомили на сторінці посольства США в Україні у Facebook.

Постачання ЮНІСЕФ відбулось в межах глобального фонду COVAX. Вакцини передали, щоб забезпечити українців від коронавірусу, особливо в час розповсюдження штаму “Omicron”.

“Забезпечення України вакцинами — це демонстрація відданості США. Ми підтримуємо Київ, надаючи доступ до безпечних та якісних вакцин проти коронавірусу”, – підкреслили у посольстві США в Україні.

Тут також нагадали, що саме вакцини — один з найкращих варіантів боротьби з пандемією:

“І ми пишаємось тим, що можемо бути партнерами України у таких історичних заходах”, – підсумували у посольстві.