США передали Україні модульні будинки для постраждалих від війни

Сполучені Штати Америки передали Україні 18 модульних будинків. Подібні конструкції, які можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов, транспортували до Закарпатської області.

Про це повідомляє Закарпатська обласна військова адміністрація.

Модульні будинки монтуються за хвилини, швидко та легко транспортуються. Вони мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період. Ці конструкції надалі відправлять до Київської області.

Сполучені Штати використовують модульні будинки для забезпечення проживання людей внаслідок природних катастроф. Вони допоможуть українцям з “дахом над головою”, поки відбудовується та ремонтується пошкоджене житло.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква спільно з керівництвом області запропонували США розглянути можливість постачання та компактного розташування містечок з модульних будинків до звільнених від окупантів областей. Представники Штатів запропонували створити спільний фонд на Закарпатті. Планується, що він міг би акумулювати благодійні внески зі США для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб.