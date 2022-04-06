Про це повідомляє Закарпатська обласна військова адміністрація.
Модульні будинки монтуються за хвилини, швидко та легко транспортуються. Вони мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період. Ці конструкції надалі відправлять до Київської області.
Сполучені Штати використовують модульні будинки для забезпечення проживання людей внаслідок природних катастроф. Вони допоможуть українцям з “дахом над головою”, поки відбудовується та ремонтується пошкоджене житло.
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква спільно з керівництвом області запропонували США розглянути можливість постачання та компактного розташування містечок з модульних будинків до звільнених від окупантів областей. Представники Штатів запропонували створити спільний фонд на Закарпатті. Планується, що він міг би акумулювати благодійні внески зі США для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб.
США передали Україні модульні будинки для постраждалих від війни // 4 фото
- Нагадаємо, для України створили Фонд відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури внаслідок нападу Росії. Учасниками енергетичного співтовариства переважно стануть держави-члени ЄС.
- Також президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС буде надавати Україні підтримку. Після війни до нашої країни спрямують масштабні інвестиції.
- Польща планує створити на кордоні з Україною “сухий порт”. Метою є збільшити пропускну здатність для експорту української аграрної продукції.
- Європейська комісія має намір запровадити проти РФ санкції стосовно енергоносіїв та експорту деякої техніки. Вони можуть торкнутися скорочення доступу до ЄС російським автомобільним і вантажним перевізникам.