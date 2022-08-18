Україні передали високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Пентагон підтвердив передачу боєприпасів, але вже після їхнього застосування.

Про це повідомило Business Insider.

Протирадіолокаційні ракети здатні створити проблеми для російських радарів ППО. Сполучені Штати Америки підтвердили їх надання вже після того, як українські військові завдали ударів по окупантах. Російські блогери знаходили фрагменти цих ракет.

Американська авіація раніше користувалася цими ракетами для придушення завдань ППО. Операції проводилися у Лівії, Іраку та Югославії. Вони є на озброєнні ще 15 країн світу.