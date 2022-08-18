Про це повідомило Business Insider.
Протирадіолокаційні ракети здатні створити проблеми для російських радарів ППО. Сполучені Штати Америки підтвердили їх надання вже після того, як українські військові завдали ударів по окупантах. Російські блогери знаходили фрагменти цих ракет.
Американська авіація раніше користувалася цими ракетами для придушення завдань ППО. Операції проводилися у Лівії, Іраку та Югославії. Вони є на озброєнні ще 15 країн світу.
Діапазон ракети є більшою, ніж у багатьох зенітних гармат. AGM-88 HARM є модернізованою версією AGM-45 Shrike. Під час удосконалення було усунено недоліки дальності влучання, зокрема щодо наведення на обмежене число радіолокаційних частот.
Снаряд може покривати широкий діапазон частот. Ще ракета може зберігати місце розташування передавача радара.
Відтак ЗСУ зможуть знищувати російські контрбатарейні радари, які відстежують траєкторію польоту снарядів. Також вони визначатимуть гаубиці або ж ракетні установки, які їх випустили.
Подібні снаряди допоможуть захистити артилеристів.
- Нагадаємо, до бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (близько 350 млн доларів США) кредиту. Уряд Канади надав кошти на пільгових умовах.