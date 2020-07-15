Об этом сообщает CNN.
Решение было принято через неделю после того, как Иммиграционная и таможенная полиция США объявила, что иностранные студенты, чьи занятия были переведены в дистанционный формат из-за эпидемии коронавируса, должны покинуть страну или перевестись на смешанную форму обучения.
По словам источника CNN, в Белом доме признали, что решение было плохо продуманным и исполненным. Другой источник отметил, что сейчас власти США сосредоточены над тем, чтобы распространить это правило на новых студентов, а не уже прибывших в США.
- 22 апреля The New York Times сообщила, что Дональд Трамп остановит выдачи грин-карт в связи с пандемией COVID-19, но оставит программу “гостевых” работников.
- На следующий день Трамп подписал указ. Ограничение было введено на 60 дней и не касалось врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.