У суботу, 15 серпня, держсекретар США Майк Помпео і польський міністр оборони Маріуш Блащак підписали угоду про співробітництво в оборонній сфері. Вона передбачає розміщення додатково 1000 американський військових у Польщі.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Угода була підписана у Варшаві на церемонії в президентському палаці в присутності президента Польщі Анджея Дуди.

Документ дозволить збільшити постійну ротаційну присутність військових США у Польщі приблизно на 1000 осіб. Зараз на ротації в зазначеній країні знаходяться близько 4500 американських військових.

Відтак, загальна чисельність контингенту США в Польщі складе близько 5,5 тис. військовослужбовців.

Як зазначив під час церемонії підписання документа Анджей Дуда, такий крок “підсилює гарантію того, що наші солдати в разі загрози – для Польщі або для США – стануть пліч-о-пліч”.

“Це також сприятиме підвищенню безпеки інших країн у нашій частині Європи”, – додав він.

Угода також передбачає надання армії США доступу на більшу кількість польських військових об’єктів.

Минулого місяця, на вимогу президента США Дональда Трампа зменшити чисельність військ у Німеччині, Пентагон оголосив, що з ФРН виведуть близько 12 тисяч військовослужбовців. При цьому близько 5600 будуть направлені в інші країни Європи, включаючи Польщу.

Таке рішення Трампа було обумовлено тим, що Берлін “не виконав зобов’язань” щодо фінансування НАТО (раніше країни Альянсу зобов’язалися виділяти на ці цілі 2 % свого ВВП).