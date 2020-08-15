Про це повідомляє агентство Associated Press.
Угода була підписана у Варшаві на церемонії в президентському палаці в присутності президента Польщі Анджея Дуди.
Документ дозволить збільшити постійну ротаційну присутність військових США у Польщі приблизно на 1000 осіб. Зараз на ротації в зазначеній країні знаходяться близько 4500 американських військових.
Відтак, загальна чисельність контингенту США в Польщі складе близько 5,5 тис. військовослужбовців.
Як зазначив під час церемонії підписання документа Анджей Дуда, такий крок “підсилює гарантію того, що наші солдати в разі загрози – для Польщі або для США – стануть пліч-о-пліч”.
“Це також сприятиме підвищенню безпеки інших країн у нашій частині Європи”, – додав він.
Угода також передбачає надання армії США доступу на більшу кількість польських військових об’єктів.
Минулого місяця, на вимогу президента США Дональда Трампа зменшити чисельність військ у Німеччині, Пентагон оголосив, що з ФРН виведуть близько 12 тисяч військовослужбовців. При цьому близько 5600 будуть направлені в інші країни Європи, включаючи Польщу.
Таке рішення Трампа було обумовлено тим, що Берлін “не виконав зобов’язань” щодо фінансування НАТО (раніше країни Альянсу зобов’язалися виділяти на ці цілі 2 % свого ВВП).
- Міністр оборони США Марк Еспер заявляв, що частину американських військ вивели з Німеччини і передислокували з метою посилити стримування Росії.