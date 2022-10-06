Про це повідомляє CNN.
6 жовтня у Південній Кореї провели засідання Ради нацбезпеки на тлі того, що КНДР запустила чергові дві балістичні ракети малої дальності. Це вже шосте випробування протягом останніх 12 днів.
У пресслужбі адміністрації президента зауважили, що на провокації буде “рішуча відповідь”, яку демонструє переміщення авіаносця США USS Ronald Reagan та його ударної групи у Японське море.
Раніше південнокорейський об’єднаний комітет голів штабів заявив, що американська авіаносна ударна група переміститься у Японське море. Минулого місяця цю групу залучили до спільних американсько-корейсько-японських навчань у міжнародних водах, на яких відпрацьовували протидію субмаринам.
- Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його армія готова до будь-якого військового конфлікту зі Сполученими Штатами.
- ЗМІ, посилаючись на дані розвідки США зазначають, що Росія почала купувати озброєння у Північної Кореї. Це свідчить про те, що міжнародні санкції стали перешкодою для оснащення військ РФ.
- Північна Корея заперечила, що продавала зброю РФ у прямій заяві, і розкритикувала США через “чутки” про те, що режим Кім Чен Ина допомагав Володимиру Путіну у війні проти України.