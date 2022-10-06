Про це повідомляє CNN.

6 жовтня у Південній Кореї провели засідання Ради нацбезпеки на тлі того, що КНДР запустила чергові дві балістичні ракети малої дальності. Це вже шосте випробування протягом останніх 12 днів.

У пресслужбі адміністрації президента зауважили, що на провокації буде “рішуча відповідь”, яку демонструє переміщення авіаносця США USS Ronald Reagan та його ударної групи у Японське море.

Раніше південнокорейський об’єднаний комітет голів штабів заявив, що американська авіаносна ударна група переміститься у Японське море. Минулого місяця цю групу залучили до спільних американсько-корейсько-японських навчань у міжнародних водах, на яких відпрацьовували протидію субмаринам.