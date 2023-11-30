Сполучені Штати Америки (США) переносять на наступний рік передачу Україні першої великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування (GLSDB), адаптованих для завдання ударів на дальність близько 160 км.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленнями представників Пентагону та осіб, знайомих із питанням, таке озброєння може бути передано Україні в рамках оборонної допомоги у першій половині 2024 року.

“Люди, знайомі з поточними термінами, кажуть, що доставка в США компанією Boeing, генеральним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого пройдуть кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну”, – йдеться у публікації.

Як заявив журналістам представник Пентагону, у відомстві очікують “надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки”. Тобто, намічається ще один термін для випробувань.

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні, згідно з заявою Міністерства оборони США для Reuters, постачання було перенесено на кінець року. Для виробництва були потрібні матеріали, надані державою, тому підписання контракту обмежило його початок.